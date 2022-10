Belgique : une victime des attentats de Bruxelles a été euthanasiée

En Belgique, une rescapée des attentats de Bruxelles a été euthanasiée au mois de mai dernier. Elle n'était âgée que de 23 ans. La raison ? Shanti de Corte ne supportait plus sa souffrance psychique. La jeune femme se trouvait à quelques mètres à peine des deux terroristes qui se sont fait exploser le 22 mars 2016, faisant 18 morts et de nombreux blessés.

Des souffrances insoutenables. Shanti de Corte, 23 ans, a été euthanasiée en mai dernier à sa demande car elle ne supportait plus sa souffrance psychique. Et ce malgré un long parcours hospitalier et thérapeutique. Car cette jeune femme était une rescapée des attentats de l'aéroport de Bruxelles, où elle n'était qu'à quelques mètres des deux terroristes au moment des explosions.

Comme l'a révélé la RTBF cette semaine, le 22 mars 2016, Shanti de Corte, alors collégienne, devait se rendre à Rome avec sa classe. Dans le hall des départs, alors qu'elle attendait son vol, les terroristes ont actionné leurs explosifs, faisant 18 morts et de nombreux blessés. Par chance, la jeune fille est parvenue à s'enfuir sans blessure, mais le souvenir du drame reste gravé dans sa mémoire.

une opération jugée légale par la justice

Indemne physiquement, Shanti de Corte souffre pourtant psychologiquement. Suivie pendant de nombreuses années, elle tente tant bien que mal à se reconstruire. Elle finira même pas tenter de se suicider en mai 2020. Finalement, elle déposera une demande d’euthanasie, légale en Belgique sous certaines conditions.

Bien que ce service lui soit à plusieurs reprises refusé, deux psychiatres finissent par juger qu’elle répond aux critères. Shanti est donc euthanasiée au mois de mai 2022, à 23 ans. D'ailleurs, une enquête ouverte par le parquet d’Anvers avait également conclu que l’opération était légale.

C'est donc entourée de ses proches que Shanti de Corte est morte le 7 mai 2022, laissant sur Facebook un dernier message d'adieu à ses amis : «J'ai ri et j'ai pleuré. Jusqu'au tout dernier jour. J'ai aimé et j'ai eu le droit de ressentir ce qu'était le véritable amour. Je vais maintenant partir en paix. Sachez que vous me manquez déjà.»

En Belgique, l'euthanasie est autorisée depuis le 28 mai 2002. En 2021, le pays a comptabilisé 2700 euthanasies, soit 2,4% du nombre total de décès.