Union européenne : le nombre d'entrées irrégulières au plus haut depuis 2016

Dans l'Union européenne, les entrées irrégulières atteignent des records selon les derniers chiffres publiés par Frontex. Mais d'où proviennent ces migrants et quelles routes empruntent-ils ?

C'est une première depuis 2016. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté entre janvier et septembre de 70 % par rapport à la même période de 2021.

Près de 228,240 entrées ont été recensées par Frontex durant les neuf premiers mois de l'année, dont 33,380 uniquement sur le mois de septembre.

Des entrées illégales qui ont des provenances très variées, note l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

D'après le communiqué publié par Frontex, c'est la route des Balkans occidentaux, privilégiée par les migrants syriens, turcs et afghans, qui continue d'être la plus empruntée pour les entrées illégales : 106,396 entrées y ont été recensées entre janvier et septembre 2022, soit une hausse de 170 % par rapport à l'année 2021.

