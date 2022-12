Emmanuel Macron aux Etats-Unis : «Nos deux pays ont la même foi dans la liberté»

Le président de la République Emmanuel Macron a été reçu ce jeudi 1er décembre à la Maison Blanche par son homologue américain Joe Biden. L'occasion de réaffirmer le lien de fraternité existant entre la France et les Etats-Unis.

En visite aux Etats-Unis, Emmanuel Macron a été reçu ce jeudi à la Maison Blanche par Joe Biden. Le président français a tenu à saluer la «fraternité» entre la France et les Etats-Unis. «Cet esprit de fraternité doit nous permettre de bâtir un agenda d’ambition et d’espoir car nos deux pays ont la même foi dans la liberté, dans les valeurs démocratiques, dans l'émancipation par l'éducation et le travail, dans le progrès, par les sciences et le savoir», a déclaré le dirigeant français.

Emmanuel Macron a également assuré que la France et les Etats-Unis devaient «redevenir frères d'armes», face à la guerre en Ukraine et aux «crises multiples». Les deux pays «sont les alliés les plus solides car cette amitié est enracinée à travers les siècles», a-t-il affirmé.

Peu avant, Joe Biden avait estimé que «les Etats-Unis ne pourraient pas demander de meilleur partenaire avec qui travailler que la France», en soulignant que l'alliance avec la France demeurait «essentielle».