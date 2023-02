Séisme en Turquie et en Syrie : «notre seul souci était de sauver les enfants», raconte une témoin

Au lendemain du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, faisant près de 5.000 morts et des milliers de blessés, Khouloud Mejdri, journaliste turque, témoigne de cette nuit terrible.

«C’était catastrophique, un état de panique énorme». Khouloud Mejdri, journaliste résidant à Gaziantep (Turquie) avec son mari et sa fille, a vécu lundi le séisme qui a meurtri son pays et la Syrie voisine.

«On dormait. D’un coup, on s’est réveillé à cause d’un grand bruit, des cris. J’ouvrais les yeux, je voyais que le sol était en train de bouger. Je courais dans tous les sens», raconte-t-elle. Et de poursuivre : «je ne comprenais rien à ce qu’il se passait, j’entendais d’énormes cris».

Comme l’ensemble de ses voisins, Khouloud Mejdri et sa famille sont rapidement descendus au rez-de-chaussée de l’immeuble. Mais, deux minutes après, une nouvelle secousse était ressentie. «Tout le monde est sorti, personne n’est resté dans le bâtiment», explique-t-elle.

Alors qu’entre temps, son mari était allé chercher leur voiture, la journaliste a embarqué avec elle une voisine et plusieurs autres enfants. Elle témoigne de l’affolement qui régnait à ces instants : «c’était catastrophique, un état de panique énorme. On ne savait pas du tout quoi faire, notre seul souci était de sauver les enfants».

Trois puissantes secousses ont frappé lundi le sud-est de la Turquie et la Syrie, faisant près de 5.000 morts dans les deux pays et des milliers de blessés. Les secouristes s'acharnent dans le froid, la pluie ou la neige, pour sauver des vies. L'aide internationale doit arriver ce mardi en Turquie.