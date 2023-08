JMJ 2023 : grâce au pape, ces commerçants portugais espèrent doubler leur recette quotidienne

La visite du pape François à Lisbonne pour les JMJ est une aubaine pour les commerçants de la capitale portugaise. Hôtellerie, restauration, transport… Si le tourisme se porte bien dans le pays, la visite du souverain pontife, et les millions de touristes qu'elle attire, apporte encore plus de visibilité et de retombées économiques.

Les millions de jeunes catholiques rassemblés au Portugal, cette semaine, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), sont une aubaine pour de nombreux commerçants, qui devraient profiter de l'engouement pour l'événement, marqué par une visite du pape François, pour réaliser leur meilleur chiffre d'affaires de l'année.

«On faisait déjà des biscuits avec des effigies de dessins-animés pour les enfants, du style Spiderman ou Batman, et en rigolant avec le chef pâtissier on s'est dit, pourquoi pas le faire avec la tête du pape. Depuis, on a utilisé de nombreux portraits de lui qu'on dispose sur nos biscuits», raconte Fernando Santos, gérant de la pâtisserie Balcao do Marques, à Lisbonne.

Le tourisme boosté au Portugal

Avec cette idée, Fernando Santos espère augmenter considérablement ses ventes : «Je suis sûr que durant la semaine, nous allons doubler la recette quotidienne. Et en terme de visibilité, cela va être fantastique pour notre capitale et pour le Portugal tout entier. Le tourisme au Portugal se portait déjà bien mais cette nouvelle visibilité avec la visite du pape va encore l'améliorer», a-t-il ensuite analysé.

Au-delà de la restauration, ce sont l'hôtellerie et les transports qui devraient profiter pleinement de cet essor touristique amené par les Journées mondiales de la jeunesse, et par la visite du pape François.