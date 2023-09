Lampedusa : «On se sent abandonnés et pas compris par l'Europe» témoigne un habitant de l'île

Quelques dizaines d’habitants et de touristes ont manifesté ce samedi à Lampedusa (Italie) pour exiger des solutions face à la crise migratoire qui touche l'île.

L'île italienne de Lampedusa, située à moins de 150 km des côtes tunisiennes, a fait face ces derniers jours à un afflux massif de migrants, du jamais vu auparavant. Une situation qui dérange les habitants.

Pour eux, l’île ne doit pas être une prison pour les migrants, mais rester telle qu’elle a toujours été : un lieu de tourisme et de pêche. Ils considèrent que ni l’Europe ni l’Italie ne prennent en charge le problème.

Environ 11.000 personnes sont arrivées, depuis le lundi 11 septembre, sur cette île de 6.500 habitants, a estimé le ministère italien de l'Intérieur. Las, les habitants se sont réunis en nombre pour exprimer leur colère et dénoncer la situation sur leur île.

«avoir des immigrants comme ça, ça ne marche pas pour le tourisme»

Les habitants de Lampedusa déplorent la manière dont sont traités les migrants, qui débarquent par milliers depuis plusieurs jours : «On se sent abandonnés et aussi pas compris par l'Europe (...) Lampedusa c'est une île qui vit de pêche, de mer et de tourisme. Donc avoir des immigrants comme ça, ça ne marche pas pour le tourisme, et ça ne marche pas pour les habitants», a regretté Valéria.

Les habitants se sentent abandonnés par leur pays, mais surtout par l'Europe : «Nous ne sommes pas d'accord, et nous sommes là pour manifester contre l'Italie et contre l'Europe. Ils ne nous donnent pas de solutions à cette situation», a affirmé Gianluca, restaurateur.

«Ce problème risque d'impacter le futur des habitants, de briser nos rêves et notre tourisme», a-t-il ajouté.

Au total, plus de 127.000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année.