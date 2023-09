Crise migratoire à Lampedusa : qu'est-ce que Frontex ?

L’arrivée de milliers de migrants sur l’île italienne de Lampedusa la semaine dernière a remis au cœur du débat la gestion et la sécurité des frontières européennes. Depuis 2004, une agence est justement en charge de cette question : Frontex.

Quelques années après la mise en place de l’espace Schengen, qui permet la libre circulation des personnes dans les États membres de l’Union européenne, l’agence Frontex est née du besoin de surveiller et protéger les frontières européennes.

Créée en 2004, cette agence, dont le nom est la contraction de «frontières extérieures», est destinée à coordonner les activités, notamment de douanes, des États non-membres de l’UE. Au fil du temps, et notamment après la grande crise migratoire de 2015, au cours de laquelle des centaines de milliers de réfugiés syriens sont arrivés aux portes de l’Europe, les prérogatives de Frontex ont été élargies.

En 2016, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes s’est vu attribuer «un rôle de gestion des frontières et une responsabilité accrue dans la lutte contre la criminalité transfrontalière», peut-on lire sur son site.

Des budgets en constante augmentation

Frontex dispose aujourd’hui d’agents permanents, entre 1.200 et 1.500 personnes, qui peuvent venir appuyer les personnels des États membres qui en ont besoin. L’objectif est de porter ce nombre à 10.000 agents d’ici à 2027.

L’agence dispose également d’avions, de navires, et de dispositifs de surveillance supplémentaires pour les zones les plus tendues. Les opérations de Frontex couvrent également la sécurité maritime et des missions de recherche et de sauvetage en mer. L'agence partage également des renseignements avec les différents États membres mais également avec d'autres institutions européennes, comme la Commission ou Europol.

Le budget de Frontex est lui aussi en constante augmentation. Il était de 145 millions d’euros en 2015, et devrait être de 845 millions d’euros cette année. Au total, le budget de cette agence doit atteindre 6,4 milliards d’euros sur la période 2021-2027.