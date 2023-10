Attaques contre Israël : «J'imagine que ces 3 policiers sont morts mais ils m'ont sauvé la vie», témoigne un rescapé de la rave party près de Gaza

Présent à la rave party près de Gaza lors des attaques du Hamas contre Israël samedi 9 octobre, Alon Maarek, rescapé de la barbarie, a témoigné de l'horreur sur CNEWS. Et rendu hommage aux policiers qui lui ont sauvé la vie.

Il a échappé de peu à la mort. Vivement marqué par les attaques terroristes du Hamas contre Israël, Alon Maarek, rescapé de l'offensive islamiste perpétrée lors de la rave party près de Réïm dans le désert de Néguev samedi dernier, témoigne de ce qu’il a vécu.

«Tout a commencé à 6h30 du matin, quand les roquettes et les missiles ont été envoyés de Gaza dans les territoires israéliens. On connait les procédures lorsque cela arrive : il faut se coucher par terre et attendre un instant que ça passe», a déclaré Alon Maarek.

Néanmoins, il a dû quitter précipitamment le festival, les organisateurs ordonnant aux participants d’évacuer le site au plus vite.

«C’est à ce moment-là que la panique a commencé parce qu’on a compris que c’était beaucoup plus sérieux cette fois-ci contrairement aux dernières fois. Avec mon ami nous avons rassemblé tout notre équipement de camping et avons dit au revoir à nos amis sur place, et on est partis à la voiture», a ajouté le jeune homme.

une seule route pour quitter la rave party

En sortant du parking, une longue file de voitures s’étendait à perte de vue, une seule route permettant de quitter la rave party. Sans comprendre ce qu’il se passait, les deux amis ont soudainement aperçu les véhicules faire demi-tour, ce qu'ils ont également fait. Ce n’est que quelques minutes plus tard, en continuant d’avancer, qu’ils se sont retrouvés nez à nez avec trois policiers, échangeant des tirs avec un terroriste à quelques mètres seulement d’eux.

«Il était en train de tirer sur les trois policiers, j’ai alors dit à mon ami de baisser la tête pour qu’on roule le plus vite possible. Concernant les trois policiers, je ne sais pas ce qu’ils sont devenus, j’imagine qu’ils sont morts, ils ont sauvé notre vie», s’est-il ému.

Plus tard, les deux amis apprendront que les voitures qui n’avaient pas fait demi-tour, «garées» sur le bas-côté de la route, avaient eu les vitres brisées, suggérant le pire. Alon Maalek et son ami ont pu rejoindre un abri sous un pont plusieurs centaines de mètres plus loin.

«C’est là que tu appelles tous tes amis qui étaient au festival en espérant qu’ils répondent. Certains l’ont fait, d’autres non, et tu crains le pire. Une heure après, on découvre que la fierté du Hamas, c’est de montrer des photos et des vidéos de tout ce qu’il se passe, des horreurs qu’ils étaient en train de commettre», a-t-il affirmé.

L’horreur sur les réseaux sociaux

Et pour cause, sur les réseaux sociaux, il a reconnu la photo d’une personne qu’il connaissait, décédée. La première d’une longue série. Mais plusieurs de ses amis ont également survécu, cachés durant des heures dans la forêt et retenant leur respiration à chaque nouvelle salve de tirs des terroristes, dont certains se trouvaient à quelques mètres d'eux.

«Ce sont des images que je ne souhaite à personne de voir et des histoires que je ne souhaite à personne d’entendre, puisque c’est vraiment cruel. Ce n’est pas facile. Ça fait plusieurs matins désormais que je me lève et que j’allume mon portable en vérifiant que personne de mon entourage n’est mort dans la nuit», dit-il.

Comme de nombreux Israéliens, Alon ne s’imaginait pas que des terroristes du Hamas puissent s’infiltrer en Israël et «prennent des villages entiers, tuant chaque personne qu’ils voyaient».

Comme un grand nombre de ses amis, le jeune homme devrait rejoindre dans les prochains jours l’armée israélienne.