«Je veux qu’ils reviennent» : la détresse de cette Israélienne, après la disparition de 6 de ses proches

Les témoignages de familles de victimes et d’otages se multiplient depuis les attaques terroristes du Hamas contre Israël. C'est le cas de Yifat Zailer, qui recherche six membres de sa famille vivant dans le kibboutz de Nir Oz.

Elle espère les retrouver au plus vite. Yifat Zailer, une Israélienne vivant à Tel Aviv, est à la recherche de six membres de sa famille qui résidaient dans le kibboutz de Niz Oz visé par les attaques du Hamas.

Depuis cinq jours, elle est en effet sans nouvelles de son oncle, sa tante, sa cousine et son mari et leurs deux enfants.

«Qu’est-ce qu’ils leurs font ?»

Yifat Zeiler est d'autant plus inquiète que lors des alertes rouges, la famille avait l'habitude d'échanger pour se rassurer. «Nous nous envoyons des textos et nous formons un groupe avec mes cousins, pour s’assurer que tout le monde va bien», a expliqué la jeune femme, avant d'ajouter que «vers 9h, 9h30, plus personne ne répondait» samedi dernier.

Le temps semble comme suspendu pour Yifat Zeiler, qui souligne qu'«il y a un bébé de 9 mois, un enfant de 3 ans, et ma tante est atteinte de la maladie de parkinson».

«Je veux qu’ils reviennent, nous voulons tous retrouver notre famille», a-t-elle poursuivi. La jeune femme est persuadée que sa famille est détenue par le Hamas. «Je pense à ma famille là-bas, détenue par ces maniaques fanatiques. Qu’est-ce qu’ils leurs font ?», s'est-elle émue.

A noter que les militaires israéliens ont repris Nir Oz et ont fouillé les maisons mais n’ont trouvé aucune trace de la famille de Yifat Zeiler.