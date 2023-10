«Le Hamas a kidnappé ma grand-mère alors qu’elle dormait avec sa bouteille d’oxygène», témoigne Daniel, son petit-fils

Trois jours après sa libération par le Hamas, après deux semaines de détention, Yocheved Lifshitz, 85 ans, s’inquiète de l’état de santé de son mari. Son petit-fils, Daniel, a accepté de témoigner sur CNEWS.

L’inquiétude des familles d’otages retenus par le Hamas est grandissante. Daniel, le petit-fils de Yocheved Lifshitz, 85 ans, était soulagé après la libération de celle-ci, mais la peur a rapidement remplacé la joie puisque son grand-père est toujours retenu en otage dans la bande de Gaza.

«Quand j’étais à l’hôpital avec ma grand-mère, je lui ai parlé de mon grand-père et j’ai vu que quelque chose se passait dans sa tête, que quelque chose s’était arrêté», a déclaré Daniel au micro de CNEWS.

«Elle ne savait pas s'il était conscient»

La dernière image que Yocheved Lifshitz a de son mari est terrifiante. «Ma grand-mère se souvient du fait qu’il était allongé par terre à l’entrée de la maison dans le kibboutz, sur le sable, blessé. Elle ne savait pas si il était conscient», a rapporté son petit-fils.

Daniel est en colère face au traitement qu’a connu sa grand-mère. «Le Hamas a kidnappé ma grand-mère alors qu’elle dormait avec sa bouteille d’oxygène. Comment peut-on retirer son oxygène à une personne âgée, l’emmener sur une moto, la frapper et manquer de lui casser les côtes ?», a témoigné le jeune homme.

En début de semaine, sa grand-mère était revenue face aux médias sur ses 17 jours de captivité. «J’étais allongée sur la moto, le corps d’un côté et les jambes de l’autre et les gars m’ont battue sur le chemin. Ils ne m’ont pas cassé les côtes mais ils m’ont fait très mal et j’avais beaucoup de mal à respirer», a déclaré l’octogénaire.

Plus les minutes passent, plus la sécurité des otages est en danger. Daniel a demandé que son grand-père ainsi que tous les otages puissent être libérés.