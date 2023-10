«Tout ce que je sais, c’est la vidéo diffusée par le Hamas et depuis rien», l'inquiétude de la mère de Mia, otage franco-israélienne du groupe terroriste (vidéo)

Depuis le 7 octobre Keren vit dans l'angoisse. Sa fille Mia, une Franco-Israélienne de 21 ans, a été kidnappée par le Hamas lors du festival de musique attaqué par les terroristes. La mère de famille s'est confiée au micro de CNEWS.

«On ne sait rien». Depuis l'enlèvement de sa fille Mia, une Franco-Israélienne, par le Hamas le 7 octobre dernier lors du festival de musique Tribe of Nova, Keren ne dort presque plus et vit dans une angoisse quasi permanente. Cette mère de famille a témoigné pour CNEWS.

Du sort de sa fille aux mains des terroristes, elle ne sait pratiquement rien. «Tout ce que je sais, c’est la vidéo diffusée par le Hamas il y a une semaine et demie et depuis rien. Rien sur elle à part ce que j’ai vu dans cette vidéo et là j’ai su qu’elle avait besoin d’une nouvelle opération et de soins médicaux», a-t-elle expliqué.

Keren a peur pour sa fille et avec la contre-offensive israélienne sur la bande de Gaza, son angoisse redouble. Pour éviter ce sentiment Keren vit coupé du monde qui l'entoure.

«Je vis au jour le jour, je ne regarde pas la télévision. Mes amis me disent lorsqu’il se passe quelque chose d’important mais en fait on ne sait rien», a-t-elle confié.

«La crise est trop grande»

Keren fait partie des familles des otages français à avoir rencontré le président Emmanuel Macron lors de sa récente visite en Israël. Cependant, si elle ne doute pas de l’engagement sincère du président de la République, rien ne soulage son angoisse. «Je suis certaine qu’il fait tout ce qu’il peut mais c’est trop gros. La crise est trop grande».

Elle a préféré ne pas s’exprimer sur la tragédie que vit son pays ni sur le chantage du Hamas pour libérer les otages. «Toute la situation est dangereuse, chaque minute est dangereuse, nous vivons un grand danger», a-t-elle conclu.

Quand Mia a été kidnappée le 7 octobre dernier, Keren a monté une opération de communication pour que le visage de sa fille Mia soit affiché dans tout le pays.