«Vous ne savez pas si le lendemain, ils vous garderont en vie ou vous tueront» : le témoignage d’une ex-otage du Hamas

137 otages sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Ils étaient près de 240 il y a encore quelques semaines. Et pour les personnes libérées, l'heure est à la reconstruction après une captivité traumatisante, comme en témoigne Sharon, retenue pendant 52 jours par le Hamas.

Le 7 octobre dernier, dans le kibboutz de Nir Oz en Israël, Sharon était enlevée par des terroristes du Hamas avec son mari et ses deux filles. Libérée le 27 novembre avec ses jumelles de 3 ans, elle témoigne de l'enfer de la captivité.

«Comme une roulette russe»

«Chaque minute d’attente est comme une roulette russe. Vous ne savez pas si le lendemain ils vous garderont en vie ou vous tueront. Et les conditions sont difficiles. Des conditions dans lesquelles personne ne devrait vivre», raconte-t-elle sur CNEWS.

Depuis leur libération, le traumatisme est encore vif pour la famille.

«Chaque petit bruit, chaque claquement de porte, chaque vol d’avion, les filles se mettent en colère, s’accrochent à moi et font des crises. Parce qu’elles ont dû être si calmes pendant 52 jours enfermées dans une seule pièce», explique la mère de famille.

Les proches de Sharon ont également remarqué un comportement différent. «Là-bas à Gaza, ils les forçaient à parler en chuchotant. Et nous l’avons ressenti encore plus sur Sharon et les filles. Il leur a fallu deux jours pour parler normalement», souligne le père de l’ancienne otage.

La reconstruction sera progressive et difficile pour cette famille meurtrie. D’autant plus que David, le mari de Sharon, est toujours détenu à Gaza.