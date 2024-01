«On n’est pas très tranquille, surtout le soir» : les habitants de Vintimille, en Italie, dépassés par la situation migratoire

Des dizaines de migrants se retrouvent bloqués à Vintimille en Italie. Une situation qui dure depuis plusieurs années. Arrivés majoritairement de Lampedusa, ils sont bloqués aux portes de la France, en attendant de passer la frontière principalement par la ligne ferroviaire.

Une situation de plus en plus préoccupante. À la gare de Vintimille, en Italie, dès le lever du soleil, des dizaines d’étrangers en situation irrégulière attendent le bon moment pour se glisser dans un train à destination de la France, à seulement six kilomètres de cette commune italienne.

«Les gens ont peur»

Ces exilés viennent, pour la plupart, d’Afrique, mais depuis plusieurs semaines, de nombreux Pakistanais sont présents. Ahmad et ses amis ont quitté Karachi et espèrent rejoindre Paris. Mais ils viennent de se faire refouler par la police italienne. «J'essaierai encore. La police m’a donné ce papier et m’a dit que je ne pouvais pas aller dans d’autres pays. Je ne sais pas quoi faire, je suis désespéré et triste. Je n’ai pas de nourriture et j’ai mangé qu’un petit peu il y deux jours», a-t-il déploré sur CNEWS.

La présence de ces dizaines d’exilés inquiète les habitants de Vintimille. «On n’est pas très tranquille, surtout le soir. Si tu es une femme, le soir, ce n’est pas conseillé d’être seule», constate un premier habitant.

«Les gens ont peur car certains boivent et font des imbécilités. Ce n’est pas de notre faute, ni même la leur», précise un retraité de Vintimille. À la nuit tombée, la police italienne contrôle tous les passagers en partance pour la France. Ahmad et ses compagnons de route retenteront leur chance prochainement. En attendant, tous les jours à la gare de Menton, en France, juste de l’autre côté de la frontière, entre 50 et 100 migrants sont interpellés par les forces de l’ordre et ramenés en Italie.