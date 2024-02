Israël-Hamas : «Nous n’avons aucune preuve qu’ils soient vivants ou morts», témoigne Yosi Shnaider, le cousin de l'otage Shiri Bibas

Yosi Shnaider a été lourdement meurtri par l’attaque commise par le Hamas dans le kibboutz de Nir OZ (Israël) le 7 octobre dernier. Son oncle et sa tante y ont été tués, alors que sa cousine Shiri Bibas, son mari et leurs deux enfants y ont été capturés. Il a accepté de témoigner sur cette terrible épreuve au micro de CNEWS.

Un témoignage bouleversant. Le 7 octobre dernier, l’oncle et la tante de Yosi Shnaider ont été tués lors de l’attaque menée par le Hamas au kibboutz de Nir Oz (Israël). Pendant cette offensive, sa cousine Shiri Bibas (32 ans), son mari Yarden (34 ans) et leurs deux enfants Kfir (9 mois) et Ariel (4 ans) ont également été kidnappés par l’organisation terroriste.

La dernière image de Shiri est une vidéo du Hamas datant du 7 octobre où elle serre ses deux enfants dans ses bras. Quatre mois après les attaques, Yosi Shnaider, son cousin, a accepté de témoigner pour CNEWS.

Fin novembre, le Hamas a déclaré que Shiri Kfir et Ariel ont été tués. Une version des faits largement contesté par Yosi. «Ils n’ont rien dit au sujet des corps. Ils ont dit qu’ils avaient été tués mais ils n’ont aucune information. Ils n’ont pas les corps et personne ne les a vu. Nous n’avons aucune preuve qu’ils soient vivants ou morts. On sait que ce n’est plus le Hamas qui les détient mais on ne sait pas qui les détient ni où», a assuré ce dernier à notre micro.

Kfir avait neuf mois quand il a été kidnappé. «Je ne sais pas exactement de quoi ils pouvaient avoir peur quand ils l’ont kidnappé. Regardez ces photos ! Ce n’est pas votre ennemi, c’est juste un bébé», a regretté Yosi sur CNEWS.

«Soyez à nos côtés et combattez avec nous», assure Yosi Shnaider

Selon Yosi Shnaider, condamner Israël pour son intervention dans la bande de Gaza est une absurdité.

«J’attends que tous les dirigeants du monde se réveillent et comprennent qui l'on combat. Vous vivez en France et vous savez exactement de quelle organisation musulmane je vous parle. Et ce qui nous est arrivé le 7 octobre, c’est juste une question de temps avant que cela vous arrive. Arrêtez de juger un pays démocratique qui se trouve au Moyen-Orient. Soyez à nos côtés et combattez avec nous», a indiqué ce dernier sur CNEWS.

Le 18 janvier, Yosi et les siens ont fêté symboliquement le premier anniversaire de Kfir alors qu’Ariel aura 4 ans en août. Yosi ne peut pas imaginer fêter son anniversaire dans quelques mois sans lui.