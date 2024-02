Israël-Hamas : la base militaire de Nahal Oz porte toujours les stigmates des attaques terroristes du 7-Octobre

Le 7 octobre, la base militaire de Nahal OZ, située à moins d'un kilomètre de la bande de Gaza, a été attaquée par des terroristes du Hamas. CNEWS s'y est rendu pour observer les dégâts au sein de ce campement détruit.

Une base militaire dévastée. CNEWS a pu se rendre sur la base de Nahal OZ. Cette dernière, située à moins d'un kilomètre de la bande de Gaza, a été le théâtre d'une attaque massive du Hamas le 7 octobre dernier.

Ce jour-là, vers 6h30, entre 300 et 350 terroristes du Hamas ont investi la base militaire. Sur place, une unité Golani et unité de parachutistes en majorité constituées de militaires présents dans les rangs de l'armée depuis à peine six mois. Réveillés dans leur sommeil, ces jeunes soldats inexpérimentés vont livrer d'intenses combats contre les terroristes.

«Les terroristes savaient exactement comment entrer dans la base. Ils sont entrés avec des Jeeps, des motos et ont commencé à attaquer les jeunes soldats qui venaient de se réveiller et qui n’étaient pas prêts à se défendre», a expliqué à CNEWS, le sergent Raoul, responsable logistique de la base militaire de Nahal Oz.

16 femmes soldats non-armées tuées

Sur cette base se trouvent également des femmes soldats dont la mission est d'observer les mouvements sur la bande de Gaza. Non armées, celles qu'on appelle les observatrices, ont décidé de s'enfermer dans le centre des opérations, persuadées qu'elles y seront en sécurité.

Dix-sept jeunes filles se trouvaient dans le poste de surveillance au moment de l'attaque, seize d'entre elles sont mortes durant cette dernière. La salle a été entièrement détruite, brûlée à l'aide d'un produit inflammable et les murs criblés d'impacts de balles.

«Par chance, une des soldates a réussi à rentrer aux toilettes et a réussi à se sauver en passant par cette petite lucarne», a témoigné le sergent Raoul.

Lors de l'attaque de la base militaire de Nahal Oz le 7 octobre, 66 soldats sont morts et 7 soldates ont été enlevées par le Hamas.