Envoi de troupes occidentales en Ukraine : Manuel Bompard dénonce des propos «irresponsables et contre-productifs» de la part d'Emmanuel Macron

L'interview d'Emmanuel Macron, donnée jeudi soir, n'en finit plus d'attiser les critiques de l'opposition de gauche. Ce dimanche 17 mars, dans le Grand rendez-vous sur CNEWS et Europe 1, le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, a critiqué les propos du chef de l'État, qu'il juge «irresponsables et contre-productifs».

«Contre-productifs parce que le président de la République prétendait, ce sont les termes qu'il a employés, vouloir créer une ambiguïté stratégique, c’est-à-dire insécuriser Vladimir Poutine. Le résultat produit, c’est exactement l’inverse, puisque vous avez l’ensemble des pays de l’Union européenne et de l’OTAN qui ont dit qu’il n'en n’était pas question. Plutôt que de créer une ambiguïté stratégique, ça a levé l’ambiguïté stratégique», a soutenu le député LFI des Bouches-du-Rhône.

«S'il y a bien quelqu’un qui a rendu un immense service à Vladimir Poutine, c’est bien le président de la République française, qui a montré toute la division de l’UE et de l’Otan sur ce sujet», a-t-il poursuivi.

«On se bat en Ukraine au milieu de 15 réacteurs nucléaires, il faut être sérieux»

Manuel Bompard a également fustigé les critiques d'Emmanuel Macron, parlant de «choix de la défaite» pour ceux qui ont voté contre l'accord de soutien militaire à l'Ukraine. «C'est une rhétorique assez classique, qui était celle de l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright, qui disait que les partisans de la paix, au moment de la guerre du Golfe et de la guerre en Irak, avaient un esprit munichois». Avant que le député ne rappelle que «ce sont ceux qui avaient cet esprit munichois qui avaient raison».

Le coordinateur de La France insoumise a ainsi décrié les critiques faites à son parti sur la question de l'interventionnisme en Ukraine. «On n'est pas condamné à choisir entre laisser la Russie gagner et s'emparer de l'Ukraine ou faire la guerre nucléaire.» Manuel Bompard estime qu'il faut accepter «d'autres possibilités», comme «la voie de la diplomatie, de la négociation, de la médiation pour faire en sorte que ce conflit s'arrête le plus rapidement possible».

Il a enfin justifié cette prise de position pacifiste, en estimant que «chaque jour de guerre supplémentaire, ce sont des risques d’escalade de guerre nucléaire supplémentaire, ce sont des troupes ukrainiennes, des troupes russes, des civils ukrainiens qui meurent, ce sont des risques de catastrophes environnementales». «On se bat en Ukraine au milieu de 15 réacteurs nucléaires, il faut être sérieux, on ne parle pas d'un jeu», s'est-il écrié sur le plateau de CNEWS.