«Je ne sais toujours pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas» : le témoignage de Luis, 70 ans, ex-otage libéré par l'armée israélienne

Plus de deux mois après sa liberation par une opération menée conjointement par l'armée israélienne, le Shin Beth, et la police israélienne, Luis Har, 70 ans, est revenu sur cette exfiltration et sur sa captivité après son enlèvement survenu le 7 octobre.

Le 12 février vers une heure du matin, des agents des forces spéciales, accompagnés par l'aviation israélienne avaient ouvert le feu lors d'une opération nocturne à Rafah, afin d'exfiltrer deux hommes retenus en captivité depuis l'attaque du 7 octobre.

Cette opération a signé la fin du calvaire pour deux otages israélo-argentins, Fernando Simon Marman, 60 ans, et Luis Har, 70 ans.

«J'ai compris que quelque chose se passait à l'intérieur de cette maison. J'ai réalisé que ce n'était pas mes ravisseurs, et quelqu'un m'a appelé pour me dire "Luis, Luis, par ici. C'est Tsahal, nous sommes venus te ramener à la maison"», s'est souvenu l'ancien otage de 70 ans.

130 d'entre otages toujours retenus

Pendant quatre mois, Luis Har a vécu l'enfer, avec plusieurs co-otages, à plus de trente mètres sous terre.

«Il y avait un terroriste qui marchait avec nous en exhibant son arme, et nous faisait toute sorte de mauvaises blagues, en particulier sur la jeune fille israélienne de 17 ans.

«Ne sommes-nous pas dans un film ? Car il s'est passé tellement de choses tout ce temps... Même aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est réel, et ce qui ne l'est pas», a témoigné Luis, qui se réveille encore au milieu de la nuit à cause de cauchemars, quatre mois après sa libération.

Depuis l'attaque terroriste du 7 octobre dernier, où plus de 1.200 personnes ont été tuées, environ 250 personnes avaient été enlevées. 130 d'entre elles sont toujours retenues à Gaza, et 34 sont mortes, selon les autorités israéliennes.