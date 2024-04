Israël : à la veille de Pessah, un grand rassemblement à Tel-Aviv pour les otages

En Israël, comme tous les samedis depuis le 7 octobre, des manifestants se rassemblent pour demander le retour des 133 otages du Hamas. Mais ce samedi 20 avril, le rassemblement avait une saveur particulière puisque lundi sera célébré Pessah, la Pâques juive.

Une fête de la Libération mais sans celle de leurs proches. Alors que Pessah, la Pâques juive, sera célébrée ce lundi 22 avril, les Israéliens se sont à nouveau rassemblés ce samedi pour réclamer la libération des 133 otages toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

La fête de Pessah est très importante dans la foi juive. Elle représente la Libération du peuple juif de l'esclavage en Égypte et le début de l'Exode. Or, cette année, cette Pâques aura un goût amer pour les proches des otages.

C’est notamment le cas de Michael Levy, qui vit un enfer depuis 197 jours. Son frère Or a été kidnappé par l’organisation terroriste lors des attaques du 7 octobre alors qu’il se trouvait au festival Nova.

«Ce ne sera pas la fête de la Libération, c’est impossible cette année de lui donner cette signification car mon frère est otage dans la bande de Gaza. Nous n’allons pas célébrer Pessah comme d’habitude. Il y aura le repas lundi soir et les prières mais ce ne sera pas festif», a-t-il confié à CNEWS.

Une chaise vide pour les otages

Marie-Lyne Smadja soutien de la famille Bibas, dont deux enfants, Ariel et Kfir âgés de 4 et 1 ans, sont otages, a déclaré : «C’est la fête de la Libération mais sans que 133 otages soient libérés c’est vraiment un cauchemar».

Cette année, dans chaque famille israélienne, une place à table restera libre pour le repas de Pessah afin de symboliser l’absence des otages. «De tout notre cœur, on va penser aux soldats et puis surtout aux otages. On sera plus émus que d’habitude. On va laisser une chaise libre, on prie tous les jours pour la libération des otages», a confié Chantal, une Israélienne présente au rassemblement.

Parmi les 133 otages retenus dans la bande de Gaza, trois sont Français.