Qu'est-ce que la Nakba, célébrée sous tensions ce mercredi par le peuple palestinien ?

Dans un contexte géopolitique tendu, le peuple palestinien commémore ce mercredi 15 mai, le 76e anniversaire de la Nakba, «Catastrophe» en langue arabe. Un jour vécu comme un drame. Explications.

Date historique pour le peuple palestinien, celle du lendemain de la création de l’Etat d’Israël en 1948. La Nakba signifie «catastrophe» en arabe. Le mot prend davantage sens dans un contexte géopolitique de guerre depuis le 7 octobre 2023 dernier, lors des attaques menées par le groupe terroriste Hamas contre Israël. En France, un nouveau rassemblement aura lieu sous tensions ce mercredi 15 avril sur la Place de la Sorbonne, à Paris.

l'exode des populations palestiniennes

La Nakba est un événement qui se réfère à l'exode de plus de 700.000 Palestiniens vers des pays voisins comme le Liban, la Jordanie et la Syrie au lendemain de la création d’Israël le 14 mai 1948. Ce départ, vécu comme forcé par les populations palestiniennes arabes, aurait entraîné la destruction de 531 villages. Le 15 mai, le lendemain de sa création, Israël avait annoncé que les Palestiniens se sont enfuis parce qu’ils ont répondu à l’appel au départ des pays arabes.

La commémoration de la Nakba

Le 15 mai 2023, il y a un an, plusieurs milliers de manifestants étaient à Ramallah munis de drapeaux palestiniens ou des banderoles noires inscrivant le mot «retour» en langue arabe et en anglais et brandissant l’image d’une vieille clé.

Cette année, de nouveaux rassemblements sont prévus à travers le monde arabe et l'inquiétude grandit quant à leur déroulement. Dans l'Hexagone notamment, des étudiants pro-palestiniens doivent se retrouver sur la Place de La Sorbonne à Paris, pour une manifestation qui s'annonce encadrée par les forces de l'ordre.

un contexte de fortes tensions

Selon l’ONU, 5,9 millions de réfugiés palestiniens sont répartis entre la Cisjordanie, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Les commémorations interviennent dans un climat de fortes tensions ayant fait de nombreux morts et de nombreux otages entre Israël et Gaza, notamment.