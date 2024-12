«Aujourd’hui tout le monde veut être un meurtrier» : en Suède, des enfants tueurs recrutés sur les réseaux sociaux

Depuis une dizaine d'années, le pays enregistre une hausse de la criminalité. Les gangs, de plus en plus nombreux, sont toujours plus violents et recrutent des membres de plus en plus jeunes.

La Suède fait face à un problème de rajeunissement de ces délinquants. En effet, de plus en plus jeunes impliqués dans des fusillades et autres règlements de comptes et ces mineurs sont recrutés sur les réseaux sociaux par les gangs.

Le royaume, initialement reconnu pour être pacifique, affiche aujourd’hui l’un des taux d'homicides liés à la guerre des gangs les plus élevés d'Europe. Avec ses 10 millions d'habitants, la Suède enregistre en moyenne une fusillade par jour.

Afdal, un adolescent de 17 ans, a commenté la situation sous couvert d'anonymat auprès de CNEWS. «Aujourd’hui, ceux qui intègrent un gang le font uniquement pour l’argent. Ils savent que c’est bien payé. Cela peut être tentant, surtout lorsqu’il y a des problèmes à la maison», a-t-il ainsi expliqué.

Des enfants comme arme

Ancien membre de gang, Viktor Grewe se désole de voir des mineurs entraînés dans cette spirale de violence. «Pour moi, tout a dégénéré lorsque j’ai eu 18 ans. J’étais dans une période très difficile de ma vie. Finalement, à 19 ans, la police a débarqué chez moi et m’a arrêté alors que je dormais», a-t-il raconté.

Ce dernier a déploré : «Aujourd’hui je constate que tout le monde veut être un meurtrier, c’est vraiment triste de voir que c’est ce à quoi aspirent les jeunes».

Pour Evin Cetin, une ancienne avocate qui a représenté des adolescents victimes de fusillades, le gouvernement doit impérativement durcir la loi pour mettre fin à cette violence.

«Je ne pense pas que la peine de trois ans de prison pour le recrutement d’un enfant soit suffisante», a estimé Evin Cetin, ajoutant, «la sanction devrait être beaucoup plus sévère car vous utilisez un enfant pour commettre un meurtre».

En Suède, les règlements de compte sur fond de trafics d’armes et de drogues ont fait 53 morts en 2023.