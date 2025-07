Baisse de la natalité : quelles sont les différentes politiques familiales mises en place en Europe ?

Pour tenter d’enrayer le recul de la natalité, plusieurs pays européens misent sur des politiques familiales plus ou moins incitatives. En Suède, des mesures comme un long congé parental et des crèches abordables semblent porter leurs fruits.

La natalité : un défi majeur pour l'Europe. Face à un déclin significatif des naissances sur le continent, y compris en France, plusieurs pays ont déployé diverses mesures pour tenter d'inverser cette tendance. Si certaines ont été efficaces au fil des années, d'autres demeurent insuffisantes.

En Suède, l'instauration d'un congé parental de 480 jours par couple, indemnisé à 80% du salaire, de crèches abordables et d'horaires flexibles a permis de rehausser le taux fécondité à 1,67 enfant par femme, parmi les plus élevés d'Europe, selon Eurostat.

Par ailleurs, dès les années 1980, une politique familiale appelée «speed premium» a été établie pour encourager les familles à avoir un deuxième enfant rapidement après le premier. Cette mesure permettait notamment aux parents de conserver les avantages de leur congé parental si la naissance du deuxième enfant intervenait dans les 30 mois suivant celle du premier-né.

Des résultats contrastés

D'autres États ont également instauré des programmes ambitieux, mais avec des résultats mitigés, comme la Pologne, où l'allocation mensuelle de 115 euros par enfant n'a stimulé la natalité que la première année, le retour à l'emploi des femmes restant problématique.

Du côté de nos voisins hongrois, depuis 2020, les mères de 4 enfants ou plus sont exemptés d'impôts à vie. Face aux effets limités, le parlement a étendu cette mesure en avril dernier aux mères d'au moins deux enfants. Ces dispositions s'ajoutent notamment à d'autres plus incitatives, comme l'a souligné Thibaud Gibelin, écrivain et spécialiste du pays.

«C'est une politique qui permet d'avoir des prêts absolument considérables, garantis par l'État, avec une absence d'intérêts si on a un enfant et une réduction par tranche si on a plusieurs. Avec la suppression même du capital remboursé si on a trois enfants et plus», a-t-il déclaré à CNEWS.

En outre, des aides financières sont disponibles pour l'agrandissement du logement principal, et une subvention de 7.000 euros est accordée pour l'acquisition d'un véhicule familial.

Cette politique a permis d'obtenir entre 15 et 20% de naissances supplémentaires depuis le taux particulièrement bas de 1,25 enfant par femme en 2011. Le taux de fécondité est également remonté à 1,61. Malgré des résultats encore partiels, des effets tangibles sont indéniables.

Un appel au «réarmement démographique» inefficace en France

En Italie, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a fait de la politique familiale sa «priorité absolue» avec le ministère de la Famille, de la Natalité et de l'Égalité des chances. Pour contrer une chute de 34,2 % de la natalité depuis 2010, elle a instauré une allocation mensuelle pouvant atteindre 189 euros par enfant jusqu'à ses 18 ans, majorée de 50 % en 2025, ainsi qu'une prime de naissance de 1.000 euros.

Les familles peuvent également bénéficier d'aides pour les frais de garderie jusqu'à 3.600 euros par an, des congés parentaux revalorisés à 80% du salaire et des exonérations de cotisations sociales pour les mères d'au moins deux enfants.

Longtemps en tête en Europe pour la natalité, la France figure désormais parmi les dix pays ayant connu la plus forte baisse des naissances entre 2010 et 2024 (- 20%). Malgré l'appel au «réarmement démographique» d'Emmanuel Macron, l'Insee a enregistré une baisse de 4% des naissances au cours des cinq premiers mois de l'année 2025 comparée à la même période en 2024, année qui avait déjà atteint un niveau historiquement bas avec seulement 663.000 naissances.

Pour y remédier la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, a dévoilé quelques mesures phares dans une interview accordée à L'Express début juillet, à l'instar d'une adaptation du Complément de libre choix du mode de garde (CMG) aux revenus et besoins horaires, ainsi que la prolongation de cette aide jusqu'aux 12 ans pour les familles monoparentales. En outre, un congé de naissance plus court mais mieux rémunéré que le congé parental sera créé, utilisable successivement par les deux parents pour faciliter le retour à l'emploi.