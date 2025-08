Royaume-Uni : les vols de téléphones portables explosent à Londres

Le nombre de téléphones portables volés explose à Londres, avec 80.000 cas en 2024. Les autorités tentent d'endiguer le phénomène, qui s'étend au-delà des frontières britanniques.

Toutes les 6 à 8 minutes environ, un téléphone portable est volé à Londres. Le phénomène est en pleine expansion dans la capitale britannique, avec une hausse des vols de 27% en un an, selon les chiffres de la police londonienne.

En 2023, cette dernière avait enregistré 63.000 vols de téléphones, contre 80.000 en 2024. A titre de comparaison, près de 23.000 portables ont été signalés volés à Paris en 2022.

A Londres, les voleurs opèrent le plus souvent à vélo électrique, si bien que les victimes n'ont même pas le temps de réagir. Pour faire face à ce phénomène, la police utilise des drones et des hélicoptères.

Entre 45 et 230 euros à la revente

James Conway, commandant de la police métropolitaine de Londres, explique que ces vols sont l'œuvre «du même type de gangs qui mènent des opérations transfrontalières et font du trafic de drogue». Ils «s’impliquent de plus en plus dans les vols et les cambriolages» car «ils peuvent réaliser des profits bien plus importants que ceux générés par le trafic de drogue dans le même laps de temps, tout en prenant moins de risque du point de vue pénal.»

D'après une enquête du Times, la revente d'un téléphone volé peut rapporter entre 45 et 230 euros, selon la marque, le modèle et si l'appareil est débloqué ou non. Quatre téléphones sur cinq volés à Londres sont envoyés à l’étranger, où ils sont reprogrammés puis revendus sur le marché local.

Parmi les principales destinations, l’Algérie arrive en tête (28%), suivie par la Chine (20%), loin devant Hong-Kong (7%) ou les Etats-Unis (6%). Il y a quelques semaines, dans un aéroport londonien, la police britannique a d'ailleurs mis la main sur une cargaison de 1.000 téléphones volés à destination de l'Afrique du Nord.

Pour endiguer le phénomène, les forces de l'ordre collaborent avec la National crime agency, l'équivalent du FBI au Royaume-Uni, et sont également en contact avec les autorités algériennes.