«Une jolie manière de connaître l’autre» : le «Tinder des montagnes» séduit sur les sommets suisses

Grâce à l’invention d’un randonneur passionné, qui a disposé plusieurs carnets rouges intitulés «Tinder des montagnes» dans différents sommets suisses, plusieurs couples d’amoureux de la montagne et de randonnée ont pu se former dans la région.

Une adaptation côté «nature» de la célèbre application de rencontres. Il est possible de trouver l’amour à plus de 2.000 mètres d’altitude. Grâce à ce carnet rouge baptisé «Tinder des montagnes», l’idée est simple : laisser un mot, accompagné de ses coordonnées.

Cette idée est l’invention de Thibaud, 29 ans, un randonneur passionné lassé des sites de rencontres.

«Les relations ne tiennent pas. Il y a trop d’offres. J’ai crée cette idée qui est finalement très simple. Si on contacte quelqu’un, la personne est venue jusqu’au sommet donc elle aime très probablement la nature et la montagne… Le premier point commun est fait», a affirmé Thibaud Monney sur CNEWS.

Pour trouver ce livre d’or, il faudra marcher longuement jusqu’au sommet de la Vudalla, situé à 2.376 mètres dans les Préalpes fribourgeoises.

Cathy a franchi le pas en octobre dernier. Neuf fois plus tard, elle est assise au côté de Patrick, un randonneur qui avait pris connaissance de sa note dans le carnet.

«C’est aussi une jolie manière de connaître l’autre. On va voir un peu comment il va marcher, est-ce qu’il s’adapte à moi, est-ce qu’il est 300 mètres devant et n’en a rien à faire… », a expliqué Cathy à notre micro.

Comme eux, de nombreux couples se sont formés sur ses sentiers de randonnée. Thibaud Monney a déposé des carnets sur sept sommets du canton de Fribourg, mais l'idée fait son chemin et les carnets d'amour se trouvent sur des montagnes dans le reste de la Suisse et parfois beaucoup plus loin, jusqu'en Argentine.