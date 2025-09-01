Polémique d'une élue belge sur le port du voile : «Cette échevine a conseillé à ses détracteurs de dégager, c'est extrêmement violent», charge Claude Moniquet

Au conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean, en Belgique, l'échevine Saliha Raïss (Vooruit) a accusé de racistes certains contenus publiés en ligne par le parti du Mouvement réformateur (MR) local sur le port du voile. «Cette élue de gauche a conseillé à ses détracteurs de dégager, c'est extrêmement violent», a dénoncé le spécialiste en terrorisme et renseignements Claude Moniquet ce lundi sur CNEWS.