«Sauvez notre futur et celui de nos familles» : au Royaume-Uni, les manifestations antimigrants prennent de l’ampleur

Le Royaume-Uni fait face à des tensions et à des manifestations antimigrants. Hier encore, des rassemblements ont eu lieu en Écosse et en Angleterre. Devant des hôtels réquisitionnés pour accueillir des demandeurs d’asile, la police a procédé à quatre interpellations à l’issue d’échauffourées.

Depuis plusieurs semaines, au Royaume-Uni, manifestants antimigrants et antiracistes se font face. Falkirk, en Écosse, a été le théâtre de nouveaux rassemblements ce samedi : des centaines de personnes sont venues manifester, affichant différents slogans demandant la fin de la politique migratoire du gouvernement de Keir Starmer.

«Arrêtez les bateaux, «sauvez notre pays», «sauvez notre futur et celui de nos familles» sont inscrits sur des pancartes ou sur l’Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni.

Ces manifestations sont le plus souvent organisées devant des hôtels hébergeant des demandeurs d’asile, et ont gagné en ampleur depuis la décision de la cour d’appel, d’autoriser à nouveau leur accueil.

Des centaines de personnes se sont également rassemblées ce dimanche, au nord de la capitale britannique de Londres, pour demander le départ des demandeurs d’asile.

«Renvoyez-les chez eux, s’il vous plaît, protégez-moi», était imprimé sur le tee-shirt d’une fillette, selon l’AFP. «Expulsez les criminels étrangers», brandissait un garçon.

Un dispositif important pour encadrer les manifestants

Ces rassemblements, présents dans tout le Royaume-Uni, sont encadrés par un important dispositif policier, notamment pour empêcher tout affrontement avec les contre-manifestations antiraciste, organisées à quelques pas de là.

Ces derniers cherchent à montrer du soutien aux demandeurs d’asile, affirmant qu’ils sont les bienvenus sur le territoire.

Toby Melville/Reuters

«Un petit nombre de manifestants masqués sont devenus agressifs envers des passants et la police», a souligné la police de Londres, qui a procédé à quatre interpellations.

Le gouvernement travailliste a promis de ne plus avoir recours, d’ici à 2029, à ce type d’hébergement jugé trop onéreux. De son côté, le premier ministre Keir Starmer, qui avait promis de lutter contre l’immigration, est sous le feu des critiques, qui viennent en particulier du parti d’extrême droite, Reform UK, en tête des sondages.