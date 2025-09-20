«Le drapeau imputé à la Palestine est celui de Sharif Hussein, un calife qui discriminait les juifs et les chrétiens», alerte ce politologue

«Le drapeau imputé à la Palestine est celui de Sharif Hussein, un calife qui discriminait les juifs et les chrétiens», a alerté Michel Fayad ce samedi sur CNEWS. Le politologue a évoqué les mairies qui hisseront l'étendard palestinien lundi 22 septembre, jour annoncé pour la reconnaissance officielle de l'État palestinien par la France.