Accord Israël-Hamas : voici comment les hôpitaux israéliens se préparent à l’arrivée des otages

Depuis l'annonce de l'accord entre Israël et le Hamas, le ministère israélien de la Santé a lancé un vaste dispositif d'accueil pour les 20 otages qui devraient rentrer de captivité dès lundi.

Une large préparation pour le retour des captifs. Dès lundi, les 20 otages encore en vie et retenus par le Hamas devraient être libérés, selon les termes de l'accord passé entre Israël et l'organisation terroriste.

Cinq hôpitaux ont notamment été mobilisés pour accueillir, les otages mais aussi leurs proches dans les meilleures conditions. CNEWS a pu se rendre à l’hôpital Beilinson de Peta Tikva à une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv où les équipes médicales s'affairent pour que tout soit prêt dans les temps.

L’établissement a reçu un protocole détaillé prévoyant une surveillance médicale renforcée des anciens otages. Il s’agit aussi de permettre aux familles de rester près de leurs proches tout en garantissant à tous un strict respect de leur vie privée.

«Ce service a été conçu pour offrir une atmosphère familiale, un lieu de chaleur, de sécurité et de stabilité aux otages de retour, comme s’ils étaient chez eux», a expliqué à CNEWS le Dr. Lena Koren Feldman, directrice de l’hôpital Beilison.

Un suivi médical pluridisciplinaire

Les personnes détenues ensemble en captivité seront maintenues ensemble afin de préserver les liens noués durant cette épreuve. La prise en charge psychologique est essentielle pour éviter de graves séquelles.

«Je pense que chacun a vécu un traumatisme différent mais la perte de contrôle et le traumatisme vécus le 7 octobre sont les plus importants. Le contrôle est donc le principal problème avec les otages. Nous voulons leur donner le sentiment de contrôler leur situation dès leur retour», a précisé Keren Karina Shwartz, chef du service de psychologie à l’hôpital Beilinson.

La nutrition fait aussi partie des préoccupations. Une réalimentation trop rapide après une période prolongée de malnutrition peut entraîner des complications neurologiques, respiratoires et cardiaques.

48 otages sont encore aux mains du Hamas, parmi eux, 28 ont perdu la vie. Leurs corps doivent également être rendus, dans le cadre de l'accord.