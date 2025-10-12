«De nos jours, nous faisons tout avec les smartphones» : une ville japonaise limite l’usage des téléphones à 2h par jour

Au Japon, la ville de Toyoake, située au sein de la préfecture d’Aichi au sud du pays, teste une approche visant à limiter l’usage des smartphones. Elle incite les habitants à utiliser leur téléphone deux heures par jour maximum.

Une initiative radicale pour limiter l’impact du digital sur la vie quotidienne. À Toyoake (Japon), le smartphone est partout, même dans les gares et les trains. Pour encourager plus d’interactions humaines, la ville a lancé une recommandation particulière, à savoir : limiter l’usage des écrans à deux heures par jour.

Cette ordonnance locale ne prévoit aucune sanction et s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants.

«Depuis deux ans, je m’inquiète des effets négatifs des smartphones, surtout la diminution des communications directes. Je pense que cette ordonnance a eu un effet positif sur quelques résidents. Ceux qui gèrent déjà correctement leur utilisation ont pu se sentir un peu mal à l’aise, mais dans l’ensemble, elle a eu des effets positifs», a synthétisé le maire de la commune, Masafumi Kouki, au micro de CNEWS.

Une limite jugée trop sévère et peu efficace

Certains habitants accueillent favorablement l’initiative même s’ils la trouvent trop stricte. «Je suis globalement d’accord avec cette idée mais je pense que la limite de deux heures imposée par la ville de Toyoake est un peu trop courte», a témoigné Kokuka Hirano, une habitante de la commune, à notre antenne.

D’autres, notamment au sein de la jeunesse, la jugent peu efficace. «Pour être honnête, je la trouve plutôt inutile et inefficace. De nos jours, nous faisons tout : études, loisirs, communications, avec les smartphones», a assuré Shutaro Kihara, un étudiant en droit vivant à Toyoake.

L’objectif pour la ville n’est pas d’interdire, mais d’inciter à réfléchir à une utilisation plus saine des écrans.