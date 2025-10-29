Toute l’actu en direct 24h/24
Identité numérique européenne : en quoi consiste ce projet qui doit voir le jour à la fin 2026 ?

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le projet d'identité numérique européenne doit voir le jour à la fin de l'année prochaine et, en parallèle, l'euro numérique se met lui aussi en place.

D'ici à fin 2026, les citoyens européens pourront disposer d'un portefeuille d'identité numérique valable dans toute l'Union européenne (UE). Il doit faciliter l'accès à certains services mais aussi permettre de lutter contre le travail au noir et l'immigration illégale.

Ce nouveau système doit s'appuyer sur les solutions nationales déjà existantes en les rendant interopérables. Concrètement, l'identité numérique nationale de l'utilisateur sera reconnue dans toute l'UE et celui-ci pourra prouver son identité et partager des documents électroniques, notamment depuis son téléphone portable.

La question des libertés individuelles

Certains experts défendent aussi la mise en place d'un euro numérique, une version digitale de l'argent détenu en espèces. La Banque centrale européenne (BCE) expérimente cette technologie depuis 2023 mais l'UE doit encore définir un cadre légal.

Les deux technologies fonctionneraient ensemble puisque, comme l'explique Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux, à CNEWS, «demain je ne pourrai payer que sous la forme d’euros numériques donc je devrais présenter mon identité électronique».

Cette perspective fait naître quelques inquiétudes chez certains, qui craignent pour les libertés individuelles. Selon Stéphane Zibi, spécialiste de l'intelligence artificielle, l'identité numérique implique qu'«on peut potentiellement vous surveiller un peu mieux, vous traquer un petit peu mieux et voir ce que vous faites».

