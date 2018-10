Le 1er février 2018, Charles Aznavour retournait sur les bancs de l'école

Ancien élève de Rognoni à Paris, Charles Aznavour avait rendu visite, huit mois avant sa mort, aux élèves de son ancienne école pour partager avec eux ses souvenirs d'enfance.

Charles Aznavour fut élève au collège Rognoni, l'École des enfants du spectacle de Paris, comme Benoît Magimel ou encore Clovis Cornillac. Il y entra en 1933 dès l'âge de 9 ans pour y apprendre, pendant trois ans, le chant, mais aussi la danse et la comédie.

«Je n'avais qu'à traverser la rue, puisque mon père habitait en face ... ! L'école des enfants du spectacle était ouverte, on venait un peu quand on voulait, elle accueillait les jeunes comédiens peu fortunés... et m'a tout appris !», peut-on lire sur le blog des parents de la FCPE Rognoni, à l'initiative de cette invitation de Charles Aznavour.