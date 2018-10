La famille Hallyday est-elle sur la voie de la réconciliation ?

Lundi dernier, Laeticia Hallyday est rentrée de Los Angeles, où elle vit, pour assurer la promotion de cet album.

Depuis l'hommage à Johnny à la Madeleine, le 9 décembre 2017, Laeticia Hallyday n'avait plus foulé le sol parisien. De plus, il semblerait que les négociations entre ses avocats et ceux de Laura Smet et David Hallyday aient repris, dans le but de trouver un accord à l'amiable.

L’objectif est d’éviter la procédure judiciaire.