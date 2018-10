À peine sorti, “Mon pays c’est l’amour" bat déjà des records: 13% des Français déclarent être prêts à acheter l’album posthume de Johnny Hallyday.

Ce chiffre peut paraître faible, mais quand on le rapporte à la population française adulte, cela peut représenter jusqu'à 6 millions et demi de personnes. Ce qui ferait potentiellement de cet album le plus vendu de l’histoire en France.