Clash avec Booba : Kaaris se confie à CNEWS

Pour la première fois, Kaaris a accepté de se confier face à notre caméra : il relève le défi et accepte de monter sur le ring face à Booba.

Le rappeur de 38 ans, dont tout le monde se souvient à cause de la bagarre avec Booba à l'aéroport d'Orly, a été condamné à du sursis et a passé un mois en détention préventive

Alors que son nouveau disque, Or Noir, sortira demain, Kaaris parle sans détour de la prison et de cet affrontement avec Booba qui pourrait se poursuivre sur un ring en Belgique. Il revient également sur cette spirale de mots et de violence qui, selon lui, n'a pas d'issue.