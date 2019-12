Mariah Carey offre à ses fans pour Noël un nouveau clip à «All I want for Christmas is you»

Un joli cadeau de Noël. Vingt-cinq ans après sa sortie, la chanteuse américaine Mariah Carey a partagé sur Youtube, ce vendredi 20 décembre, un nouveau clip pour sa chanson phare «All I want for Christmas is you».

Sortie dans les années 1990, cette chanson est devenue au fil des années la chanson incontournable pour les fêtes de fin d'année. Et ce, à travers le monde.

Vendue à plus de 15 millions d'exemplaires, «All I want for Christmas is you» continue de battre des records d'écoute. Ces derniers-jours, le tube s'est même hissé n°1 des charts américains.

Et dans ce nouveau clip, tout est réuni pour plaire à ses fans : des paillettes, de la lumière qui brille, des tenues légères et... Morroco et Monroe, ses jumeaux nés de son mariage avec Nick Cannon en 2011. Ils sont âgés de 8 ans.