Les vœux des célébrités pour la nouvelle année

Les peoples vous souhaitent la nouvelle année sur leur terrain de jeu préféré : les réseaux sociaux. Passage en revue des messages de vœux des célébrités les plus commentés et les plus partagés.

Un feu d'artifice pour Mariah Carey, du chant et du piano accompagnée de son petit chien pour la chanteuse Angèle, de l'humour pour Omar Sy ou encore de l'amour avec Kim Kardashian, Courteney Cox ou Michelle Pfeiffer... à chaque célébrité son style !

Ils sont aussi nombreux à faire le bilan de leur année, comme Harry et Meghan ou la chanteuse Beyonce... voir même sur la décennie qui vient de s'écouler pour Jennifer Lopez.