Vidéo : Paris Jackson dévoile des images rares de son père dans le trailer de son émission de télé réalité

Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, lancera le 30 juin prochain sa propre émission de télé réalité, dont la bande-annonce a été dévoilée il y a quelques jours.

Une vidéo qui s’ouvre sur des images personnelles du Roi de la Pop, décédé il y a 11 ans. On y voit Paris Jackson, toute petite, être interrogée par son père sur ce qu’elle veut faire comme métier. «Ce que tu fais», répond-elle. «Qu’est-ce-que je fais ?», ajoute Michael Jackson. «Danser et chanter».

D’autres séquences, furtives, montrent le chanteur jouant avec Paris et son frère Prince.

Les images de la petite fille laissent ensuite place à celles de la jeune femme, visiblement en souffrance face aux paparazzis et à la pression constante des médias. «Vous voyez une enfant grandir sous les yeux du public, vous oubliez que je suis humaine», souligne-t-elle. Et de poursuivre : «je ne voulais pas laisser le monde entrer, mais je suis prête maintenant».

Suivre les traces de son père

Paris Jackson est en effet l’héroïne de ce programme de télé réalité qui sera diffusé à partir du 30 juin sur Facebook Watch. L’émission, baptisée «Unfiltered : Paris Jackson et Gabriel Glenn» suivra la jeune femme et son compagnon, qui forment le groupe indie-folk «The Soundflowers».

Comme le montre la bande-annonce, la jeune femme de 22 ans évoquera son célèbre père, son métier de chanteuse et son histoire d’amour avec Gabriel Glenn. Paris explique notamment que c’est grâce à lui qu’elle s’est lancée dans la musique. «Gabe comprend la douleur que j’ai endurée dans ma vie et il m’a aidé à réaliser que je suis née pour ça», peut-on l’entendre dire. L’émission montrera aussi l’artiste faire face à «la pression de suivre les traces» de Michael Jackson mais également ses difficultés face à la surmédiatisation.

Outre cette bande-annonce, Paris Jackson a partagé des clichés inédits du Roi de la Pop sur son compte Instagram. On le voit notamment faisant des pitreries ou l’embrassant. Un post accompagné de la légende : «Tu me manques et je t’aime tous les jours. Merci pour la magie».

Retrouvez toute l'actualité people ICI