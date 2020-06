Vidéo : Sacha Baron Cohen s'infiltre dans une manifestation d'extrême droite et doit être évacué en ambulance

Tel est pris qui croyait prendre. Le comédien et humoriste Sacha Baron Cohen a dû être évacué d'un rassemblement d'extrême droite aux Etats-Unis, le 27 juin dernier, alors qu'il tentait de piéger les manifestants.

Le Britannique s'est infiltré dans le rassemblement «March for Our Rights 3» à Olympia, dans l'Etat de Washington. L'humoriste, qui a pour habitude de jouer des personnages controversés, s'est déguisé en chanteur de country et a interprété sur la scène montée pour l'occasion une chanson aux paroles polémiques.

«Les porteurs de masque. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Leur injecter la grippe de Wuhan. Les journalistes. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Les découper comme les font les Saoudiens», a-t-il notamment chanté, comme on peut l'entendre sur la vidéo ci-dessous.

Or, seulement quelques personnes auraient repris la chanson. Le rassemblement a même failli se transformer en émeute, les manifestants d'extrême droite n'adhérant visiblement pas aux paroles du personnage de Sacha Baron Cohen. Ce dernier aurait alors été évacué dans une ambulance privée, selon plusieurs médias présents, mais il n'a pas été blessé.

un piege POUR sa serie ?

Le fondateur de «Who Is America», qui n'a pas encore confirmé officiellement que c'était bien lui, pourrait avoir fait tout cela afin de recueillir des images pour sa nouvelle série satirique. Celle-ci suscite des critiques, car Sacha Baron Cohen y joue également et se met dans la peau de personnages aux discours controversés, comme ce chanteur de country.

Il a notamment joué le rôle d'un expert israélien anti-terrorisme qui propose un nouveau programme, «Kinderguardians», où les enfants sont munis d'armes à feu, car le personnage estime que le plan d'armement des enseignants dans les écoles ne va pas assez loin.

Retrouvez toute l'actualité insolite ICI