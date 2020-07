Laeticia Hallyday et Laura Smet toujours en guerre

Après plus de deux ans de bataille judiciaire et alors qu'un accord a enfin été trouvé entre Laeticia Hallyday et les aînés de son mari, Laura Smet prévient : les deux femmes ne se réconcilieront jamais.

Dans une interview accordée à RTL, mercredi 15 juillet, la fille de Johnny Hallyday s'est exprimée pour la première fois sur cette affaire.

Cette dernière a notamment réagi aux propos de Laeticia Hallyday publiés dans les colonnes de Paris-Match, ce jeudi.