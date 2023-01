Gestion du Covid-19 en France : organisation, masques... un rapport confidentiel pointe de sérieuses défaillances

Un rapport confidentiel de l'Inspection générale des affaires sociales, obtenu par nos confrères du Parisien, a pointé du doigt plusieurs faits s'apparentant à des dysfonctionnements du ministère de la Santé dans sa gestion du Covid-19 au printemps 2020.

La France ne serait pas passée loin de la catastrophe. Un audit réalisé par l'Inspection générale des affaires sociales, intercepté par nos confrères du Parisien, a listé les «difficultés et lacunes» du ministère de la Santé dans sa gestion du Covid-19.

Le rapport a notamment pointé du doigt le manque d'effectifs pour décider d'une stratégie sanitaire. Pour rappel, le 27 janvier 2020, le Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales (Corruss) était activé. Cependant ce dernier n'était composé que de 11 agents. Pensé à la suite de la grippe A (H1N1), ce service n'avait connu que des crises courtes et s'est rapidement vite révélé sous-dimensionné.

Ce n'est que le 10 mars, veille de la déclaration du l'OMS, considérant le Covid-19 comme pandémie mondiale, que des «volontaires» d'autres administrations ont rejoint les effectifs du ministère de la Santé.

Un centre de crise en mouvement perpétuel

Le centre de crise sanitaire s'est rapidement retrouvé débordé dans son fonctionnement. En trois mois, 25 organigrammes ont été recensés.

Plusieurs cellules spécialisées ont été mises en place à côté du centre de crise. Néanmoins, le rapport a évoqué une «fragmentation du pilotage de la crise», dont les seniors en maison de retraite ont fait les frais. Un oubli qui explique la remontée tardive des décès dans les maisons de retraite.

Un manque de communication sur les masques

Au début de la pandémie, l'absence de masques, pour les personnels médicaux et les Français, s'est fait remarquer.

Ce rapport l'a expliqué en remettant en cause un manque de communication entre Santé publique France et la cellule logistique interministérielle mise en place par le gouvernement pour renforcer le dispositif d'achats de masques en grande quantité.

«Les échanges d’informations ont aussi été difficiles, entraînant des incompréhensions parfois majeures», a noté le rapport.

Interrogé à l'issue du premier Conseil des ministres de 2023, Olivier Véran, alors ministre de la Santé, a concédé quelques manquements dans son organisation. «J'ai fait face à une organisation qui n'était pas suffisamment préparée pour faire face à des crises de cette ampleur», a-t-il déclaré.