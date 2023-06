Des généralistes augmentent le prix des consultations après l'échec des négociations menées en début d'année

Des médecins libéraux ont décidé d'augmenter le prix de la consultation, en dépit de l'échec des négociations menées en début d'année. Une action jugée risquée par l'association Médecins pour demain.

Après l'échec des négociations avec l'Assurance maladie et l'insatisfaction liée à la hausse d'1,50€ prévue à l'automne, certains médecins ont décidé d'augmenter par eux-mêmes le prix de la consultation dans leur cabinet. Il est question de tarifs laissés au bon vouloir des praticiens et pouvant aller de 30 à 45 euros.

Parmi les Français interrogés par CNEWS, cette action coup de poing divise. Certains désapprouvent l'augmentation sachant «qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un médecin», tandis que d'autres estiment que le prix reste «correct» autour de 30 euros.

Des «problèmes légaux»

De son côté, l'association Médecins pour demain comprend l'initiative mais ne la recommande pas. «Nous n'appelons pas à cette désobéissance tarifaire pour des problèmes légaux» qui pourraient frapper certains confrères, explique le Dr. Guillaumin, médecin généraliste et trésorière adjointe du collectif. Elle explique : «la Caisse peut parfaitement se retourner contre eux et demander des comptes».

Elle juge cette action risquée car il pourrait y avoir «de plus en plus de confrères qui vont désobéir et faire des tarifs supplémentaires [...] on va aussi avoir très certainement beaucoup de confrères qui vont décider de se déconventionner».

Parmi les médecins ayant augmenté leurs prix, certains affirment que cette revalorisation constitue une aide pour leur permettre d'embaucher du personnel soignant et administratif. Ils disent aussi vouloir encourager les jeunes praticiens à s'installer sur le long terme, afin d'éviter qu'ils ne partent à l'étranger.