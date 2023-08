Mulhouse : 5.000 patients sont privés de médecins généralistes

À Mulhouse (Haut-Rhin), une maison de Santé de la ville se retrouve désormais sans médecin généraliste après le départ à la retraite de trois professionnels de santé. Une situation qui inquiète d’ores et déjà les 5.000 patients suivis par ces médecins retraités.

À la maison de Santé de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, les trois médecins généralistes sont partis à la retraite le 30 juin dernier. Alors qu’aucun remplaçant n’a été trouvé pour poursuivre ce travail, les consultations de médecine générale ont dû s’arrêter.

Dorénavant, seuls des kinésithérapeutes et des infirmières vont devoir continuer à exercer dans cette maison de Santé. Au total, l’établissement ne compte plus qu’une vingtaine de professionnels de santé. Mais cela ne suffit pas.

«Pour l’instant, on tient. Mais, on commence à avoir des patients qui viennent sans ordonnance pour avoir des soins infirmiers. On est obligés de les réorienter à l’hôpital. On n’a pas l’autorisation parce que l’on ne peut travailler que sur ordonnance. On ne peut rien faire sans médecin», a raconté à CNEWS Céline Bohrer, infirmière libérale.

Du côté des 5.000 patients, suivis par les trois médecins généralistes partis à la retraite, l’inquiétude monte d’un cran. «Cela fait peur quand même. On se demande ce que l’on va devenir s’il n’y a pas de médecin. (…) Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus rien faire», a estimé Jacqueline Schreiber, habitante de la commune, interrogée par CNEWS.

Avant leur départ à la retraite, les trois médecins généralistes ont dû faire des prescriptions sur 12 mois pour leurs patients souffrant de pathologies chroniques, en attendant de trouver une solution.