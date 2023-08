Cannabis : de plus en plus d'enfants de moins de 3 ans intoxiqués par des résidus

Une pédiatre tire la sonnette d'alarme sur un dangereux phénomène. De plus en plus d'enfants de moins de 3 ans se retrouvent intoxiqués au cannabis, à cause de résidus accidentellement laissés par les parents qui en consomment.

Un fléau aux conséquences dramatiques. Les intoxications au cannabis chez les enfants de moins de 3 ans ne cessent d’augmenter.

En cause, la négligence de certains adultes consommateurs qui laissent des résidus de cannabis par inadvertance à leur domicile.

«Nous constatons une augmentation des accidents, que ce soit dans les aliments - comme des gâteaux préparés pour eux par les parents - ou des petites boulettes de cannabis qui traînent sur les tables», a indiqué la pédiatre Edwige Antier.

Convulsions et comas parmi les conséquences les plus graves

Depuis le début de l’année, dix cas d’intoxication au cannabis ont déjà été recensés chez les nourrissons, selon la Fondation Lanval de Nice.

Pour réagir à ce type d’incident, la professionnelle a indiqué la démarche à suivre immédiatement si un enfant est accidentellement intoxiqué au cannabis : «hospitalisation immédiate, lavage d’estomac, et surveillance de l’enfant», a-t-elle préconisé.

Attention, des symptômes peuvent durablement survenir chez les jeunes enfants à l’issue de ces intoxications au cannabis, comme des nausées, des troubles de la marche, de l’hyperexitation, des somnolences.

D’autres séquelles plus graves encore peuvent aussi être observées : «Ça peut même être des convulsions, et aller jusqu’au coma», a mis en garde la pédiatre Edwige Antier.