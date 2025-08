Limiter les premiers arrêts de travail à 15 jours maximum : ce que l'on sait de cette mesure voulue par Catherine Vautrin

La ministre du Travail, Catherine Vautrin, a proposé ce samedi 2 août de limiter les premiers arrêts de travail prescrits par les médecins à 15 jours maximum. Une mesure censée lutter contre les abus et faire des économies loin de faire l’unanimité chez les soignants.

15 jours et pas un de plus. C’est la limite que souhaite imposer la ministre du Travail, Catherine Vautrin, pour les premiers arrêts maladie. L’objectif est de stopper l’explosion des abus et des fraudes pour faire des économies estimées à 5,5 milliards d’euros.

Le principe est simple : votre premier arrêt sera limité à 15 jours. Si vous êtes dans l’incapacité de reprendre votre activité, un nouveau passage chez le médecin sera obligatoire pour limiter les arrêts jugés «trop faciles» par la ministre.

Cette proposition, faite ce samedi par la ministre du Travail, a fait bondir les professionnels de santé. «La profession est largement outré de cette provocation. Les médecins font leur boulot. L’arrêt de travail peut en faire partie mais ils n’ont pas vocation à “frauder“. Si on fait des arrêts de travail à certains de nos patients, c’est parce qu’ils en ont besoin», a pesté le Dr Roger Rua, médecin généraliste et ancien président du syndicat des médecins libéraux, sur CNEWS.

«Il faut taper sur les gens fainéants»

Les Français questionnés à notre micro ont plutôt été en accord avec la ministre du Travail à ce sujet. «La régulation doit porter sur la facilité d’accès ou que les arrêts de longue durée doivent être pris lors d’une consultation physique», a témoigné un riverain sur notre antenne.

«Je pense qu’il faut taper surtout sur les gens fainéants qui se font arrêter et par pure complaisance, les médecins signent ces arrêts maladie peut-être en trop», a réagi un second habitant du 15e arrondissement de Paris sur CNEWS.

«C’est vrai qu’il y a des médecins qui se permettent de donner des arrêts maladie juste pour des motifs très simples», a abondé un troisième interviewé à notre micro.

Selon une étude publiée en décembre 2024 par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), le nombre d’arrêts de travail a augmenté de 30 % entre 2010 et 2023.