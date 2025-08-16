«En 20 ans, le moustique tigre a colonisé la quasi-totalité de l’Hexagone», alerte l’Institut Pasteur face aux maladies graves qu'ils transmettent

Détecté pour la première fois en Ile-de-France ce mercredi, le virus du Nil occidental gagne du terrain dans l’Hexagone, à l’image d’autres maladies tropicales comme le chikungunya ou la dengue. L’Institut Pasteur alerte sur la prolifération du moustique tigre, principal vecteur de ces maladies en France ces deux dernières décennies.

#Communiqué | Virus du Nil occidental : deux cas autochtones confirmés en Île-de-France



L’ARS Île-de-France confirme la détection de deux cas autochtones d’infection par le virus du Nil occidental (West Nile virus) en Seine-Saint-Denis.



Plus d’infos : https://t.co/XxPvX5AUXPpic.twitter.com/vj1xgETcjb — ARS Île-de-France (@ARS_IDF) August 13, 2025

«Un moustique va piquer un oiseau migrateur sur le territoire français et ainsi l’infecter puis infecter de nouveaux oiseaux… Le culex [NDLR : un moustique porteur de pathogènes importants] pique accidentellement les oiseaux mais il peut également piquer l’Homme», a expliqué Rachel Bellone, chargée de recherche au sein de l’unité arbovirus et insectes vecteurs à l’Institut Pasteur, au micro de CNEWS.

Ces contaminations arrivent dans un contexte déjà tendu. Les territoires français sont depuis longtemps confrontés à d’autres maladies comme la dengue, le zika ou encore le chikungunya. Ces virus, transmis par le moustique tigre, sont actuellement étudiés à l’Institut Pasteur.

«Le moustique tigre est arrivé en 2004 dans le sud de la France. En 20 ans, il a colonisé la quasi-totalité du territoire. Il y a aussi bien sûr l’environnement avec tout ce qui est climat. On se retrouve de plus en plus avec un climat favorable à la prolifération du moustique tigre et donc à la transmission de ces arbovirus», a complété la spécialiste.

Face au risque de transmission, les chercheurs recommandent de supprimer les eaux stagnantes, lieu où les moustiques viennent se reproduire.

La semaine dernière, le bilan du chikungunya est monté à 16 foyers pour 63 cas, un niveau déjà record.