«On fait plus de 10.000 heures supplémentaires» : l’inimaginable rythme de travail des médecins de l’hôpital d’Agen

Face au manque de main d’oeuvre et à une demande de plus en plus forte, les urgences de l’hôpital d’Agen sont débordées. Le personnel est ainsi contraint de réaliser «plus de 10.000 heures supplémentaires» chaque année afin de répondre à la demande.

Un service constamment mis sous tension. Les urgences de l’hôpital d’Agen sont au bord de la rupture, avec notamment un personnel qui enchaîne les heures et qui dépasse largement son temps de travail.

«Je suis en fin d’internat donc je ne suis même pas censé faire d’heures supplémentaires… Je suis censé faire 39h postées et 9h de formation professionnelle, donc 48h au total. Là, sur la semaine dernière, j’ai déjà travaillé 66h», a affirmé le Dr Hajjouz Ahmad, interne aux urgences d’Agen, sur CNEWS.

«On fait plus de 10.000 heures supplémentaires. Là, on a 7 ou 8 équivalents temps plein qu’on a fait en heures supplémentaires», a abondé le Dr Jean Roubin, responsable du SMUR d’Agen.

Cette situation demeure inquiétante car dans un service comme les urgences, la moindre erreur liée à la fatigue peut être fatale.

«On a envie de travailler dans des conditions d’exercice la plus sécuritaire possible à la fois pour les patients et pour nous-même. Tous les médecins viennent sur la base du volontariat. On ne vient qu’en solidarité envers l’équipe et en raison d’une réelle mission de prise en charge des patients. Si on ne modifie pas nos organisations dès aujourd’hui, le système va imploser rapidement», a affirmé le Dr Maillard, médecin urgentiste à l’hôpital d’Agen, à notre micro.

Face à ces problèmes, l’Agence régionale de santé (ARS) vient de prendre des mesures d’urgence.

«J’ai décidé de financer pendant six mois une ligne supplémentaire d’assistants de régulation médicale. Les jours où la clinique ferme, il y aura un urgentiste de plus à la régulation, ainsi qu’une infirmière et une aide-soignante de plus dans le service d’urgences pour faire face à la hausse d’activité», a annoncé Benoît Elleboode, le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine.

Sur le long terme, il va falloir réussir à recruter en rendant plus attractif les services d’urgences, en formant plus de médecins urgentistes et en anticipant mieux les fermetures programmées des autres centres aux alentours.