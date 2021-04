«Super Lune rose» : les plus belles images

Dans la nuit de lundi à mardi, la lune était au plus proche de la Terre et pouvait être observée plus grosse et plus brillante qu’habituellement. Cette «super Lune rose» est un phénomène rare, qui a fait le bonheur des photographes et des internautes.

Ainsi, l’astre naturel de la Terre était en effet positionné près du périgée, le point le plus proche de la Terre, soit à environ 356.500 kilomètres. Il s'agit d'une première en 2021, car la dernière apparition de ce phénomène remonte à mai 2020.

Toutefois, son appellation est trompeuse puisqu’elle n’est pas liée à une quelconque teinte rosée du satellite terrestre (contrairement à la lune rousse), mais à une plante américaine qui fleurit en cette saison.

Ce qui n'a pas empêché un grand nombre de photographes du monde entier d'immortaliser l'événement, comme ici à Cuba, ou encore Istanbul. Tour d'horizon des plus beaux clichés.