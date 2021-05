Hausse des prix du carburant de 20% en un an

Un plein de carburant qui coûte de plus en plus cher. Les prix avaient fortement chuté au printemps 2020, mais en un an, le coût de l’essence a connu une augmentation de 20 %.

Il dépasse aujourd’hui 1,50 € le litre, soit 25 centimes de plus que l’année dernière. Le prix du litre gazole, lui, a augmenté de 18 %, soit 22 centimes de plus, pour atteindre aujourd’hui plus d’1,40 €.

A l’origine de cette hausse : l’augmentation du cours du pétrole brut, due à une demande croissante et aux perspectives de sortie de la crise sanitaire. L’anticipation d’une reprise forte de l’économie mondiale influe directement sur les prix à la pompe.