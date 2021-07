Vidéo : Jeff Bezos en apesanteur dans la capsule Blue Origin

Ils s'amusent comme des enfants. Peu après le premier décollage habité de Blue Origin, l'entreprise a révélé les images de Jeff Bezos et son équipage en apesanteur dans l'espace ce 20 juillet.

On peut voir les quatre astronautes en herbe expérimenter la quasi-absence de gravité, bien qu'ils semblent un peu à l'étroit pour se déplacer dans la capsule New Shepard. Les images montrent néanmoins les visages souriants des quatre passagers, qui s'échangent des balles de ping-pong et d'autres objets à plus de 100 kilomètres au-dessus de la Terre. «Qui veut un Skittle ?» s'amuse notamment l'ancien patron d'Amazon.

Les grands hublots, peu communs dans le voyage spatial traditionnel, laissent également apparaître la vue de la planète bleue depuis leur engin. En tout, l'équipage a passé 3 minutes en apesanteur dans un voyage qui a duré 11 minutes.

Le milliardaire n'a pas hésité à se montrer particulièrement enjoué en conférence de presse quelques heures après son atterrissage. L'opération de communication a donc été un véritable succès pour Blue Origin, qui a montré son efficacité dans le tourisme spatial. D'autres lancements sont d'ailleurs prévus avant la fin de l'année. «On approche déjà des 100 millions de dollars de vente», a confié Jeff Bezos.