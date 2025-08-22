Un dentifrice à base de cheveux pourrait révolutionner la santé bucco-dentaire

Les dentifrices sont souvent à la fraise, ou à la menthe et pourquoi pas un jour à la kératine ? En étudiant cette protéine présente dans les cheveux, dans les ongles, mais aussi dans la laine de mouton, un chercheur a découvert qu’on pouvait l’utiliser pour renforcer nos dents.

La santé bucco-dentaire va-t-elle connaître une révolution ? Selon une étude du docteur Sherif Elsharkawy, chercheur au King's College de Londres (Royaume-Uni), la kératine, protéine présente dans les cheveux, la peau et la laine, aurait la capacité de restaurer l'émail dentaire et d'arrêter les caries à leur stade initial.

«Nous recouvrons l'émail de kératine ou infiltrons les lésions carieuses précoces pour les traiter. Et les résultats sont fascinants. Nous avons constaté que l'émail devient cinq à six fois plus résistant que les résines plastiques traditionnelles, et même 200 fois plus efficace que le fluor comme mesure préventive», a-t-il expliqué.

Une alternative naturelle

Contrairement au fluor qui renforce uniquement et protège l'émail en surface sans le régénérer, la protéine forme une structure cristalline qui imite l'émail naturel quand elle entre en contact avec les minéraux de la salive. Cette structure attire progressivement les ions calcium et phosphate, créant un revêtement protecteur autour de la dent.

«Nous entrons dans une ère passionnante où la biotechnologie nous permet non seulement de traiter les symptômes, mais également de restaurer la fonction biologique en utilisant les propres matériaux du corps», a déclaré le docteur Shery Elsharkawy à l'issue de ses recherches, publiées dans la prestigieuse revue scientifique Advanced Healthcare Materials.

«Avec un développement plus poussé et des partenariats industriels appropriés, nous pourrions bientôt obtenir des sourires plus forts et plus sains à partir d'un geste aussi simple qu'une coupe de cheveux», a-t-il conclu.

En outre, la kératine provenant de déchets biologiques, comme les cheveux ou la peau, elle remplace les résines plastiques toxiques et polluantes souvent utilisées par les dentistes.