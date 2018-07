Portrait de Didier Deschamps, le patron des Bleus

À la tête de l'équipe de France depuis six ans, Didier Deschamps est le véritable leader des Bleus. Portrait d'un coach qui a quasiment tout gagné.

C'est un homme à qui tout réussi. Déterminé et travailleur acharné, Didier Deschamps, le joueur a tout gagné. le Mondial en 1998 bien sûr et l'Euro en 2000, mais également deux Ligues des champions avec Marseille et la Juventus.

En tant que sélectionneur, il emmène la France en finale de l'Euro 2016, et Monaco en finale de la Ligue des champions. Un technicien pragmatique et exigeant, qui place le résultat avant tout.